Les Blue Jays à la recherche de leur identité

Malgré des ennuis persistants au bâton, particulièrement par les temps qui courent, les Blue Jays de Toronto gardent la tête hors de l’eau.

Après 38 matchs, ils présentent une fiche de 20-18, ce qui leur vaut le troisième rang de la section Est de l’Américaine, derrière les Yankees de New York (28-10) et les Rays de Tampa Bay (23-15), mais devant les Red Sox de Boston (15-22) et les Orioles de Baltimore (15-24). Ils détiennent aussi la dernière place des équipes repêchées en vue des séries éliminatoires.

Les hommes de Charlie Montoyo devront toutefois recommencer à frapper la balle comme ils le faisaient la saison dernière s’ils veulent demeurer dans la course.

Avant les duels de jeudi soir, les Jays étaient dans la deuxième moitié du classement du baseball majeur dans plusieurs catégories offensives, tandis qu’en 2021, avec une formation très semblable, ils naviguaient dans le top 5, voire au premier rang, des mêmes catégories.

«Quand tout le monde fait contact et que tout va, tu peux revenir de l’arrière dans un match de 4 à 1 ou 5 à 1, pour l’emporter, a d’abord dit le gérant Charlie Montoyo, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur au terme du match contre les Mariners de Seattle, mercredi. On dirait qu’en ce moment, quand une équipe marque cinq points, c’est comme si elle en inscrivait réellement 10. C’est ce qui arrive quand ton attaque a des ennuis. Mais je pense qu’on amplifie trop [le problème], comme quand un releveur s’amène et qu’il accorde un point. On se dit : "oh mon dieu". Pourtant, il a bien lancé. C’est simplement un match serré.»

La proie idéale

De vendredi à dimanche, les Blue Jays auront l’occasion parfaite de retrouver leurs bonnes habitudes, eux qui accueilleront la pire équipe des ligues majeures, les Reds de Cincinnati, au Rogers Centre.

La formation de l’Ohio possède le plus bas total de victoires, avec 11. Elle a même réussi à perdre 1 à 0, dimanche, sans même accorder un coup sûr aux Pirates de Pittsburgh. Elle croupit aussi dans les bas-fonds du classement en raison de sa défensive.

Les Reds sont l’équipe du baseball majeur qui a accordé le plus de points (212) à ses adversaires, ainsi que le plus de coups de circuit (50), deux des nombreuses catégories où ils n’excellent pas.