Le Rocket devra gérer les émotions

Après l’euphorie d’une victoire qu’ils n’attendaient plus dans leur série contre le Crunch de Syracuse, les joueurs du Rocket de Laval devront gérer les émotions et apporter les correctifs nécessaires pour connaître du succès à la prochaine ronde.

Après cette victoire de 3 à 2 en prolongation lors du match numéro 5 mardi, l’entraîneur-chef Jean-François Houle ne s’en remet toujours pas.

«C’est ça, les séries éliminatoires», a-t-il rappelé, jeudi, lors d’un point de presse.

Le pilote du club-école du Canadien de Montréal et ses hommes attendent impatiemment de connaître leurs prochains adversaires. Les Americans de Rochester et les Comets de Utica disputent le duel ultime de leur série jeudi soir.

Pendant ce temps, le Rocket peut se permettre de faire le suivi sur sa performance contre le Crunch. La confrontation a été rude, chargée en émotions et incomplète de chaque côté.

«Chaque moment est important dans un match, et il faut apprendre de ça. Il y a des matchs qu’on a perdus à cause d’un peu d’indiscipline et il y a d’autres matchs qu’on a gagnés parce qu’on était disciplinés. Des buts au bon moment, des arrêts, des lancers bloqués, des mises en échec ; je crois que tous les matchs sont différents, mais c’est important de se rappeler des erreurs», a fait savoir Houle aux représentants des médias.

L’entraîneur recommande à ses joueurs de vivre le moment présent et de prendre un match à la fois. Rafaël Harvey-Pinard, lui, est d’avis qu’il s’agit d’un retour à zéro en vue de la finale de la section Nord.

«C’est sûr qu’on a appris beaucoup. Je pense qu’au niveau de l’expérience, quand tu passes une ronde comme ça, aussi serrée, aussi physique, tu évolues, a expliqué l’attaquant québécois. On a appris à mieux jouer offensivement et à mieux gérer le match. Ce sont des choses qu’on va pouvoir appliquer dans les prochaines séries.»

Plus d’attaque

«RHP» sait que ses coéquipiers et lui devront trouver un moyen de remplir le filet après n’avoir touché la cible qu’à 13 reprises en cinq matchs, dont deux fois dans une cage déserte.

«Je pense que parfois, on dirige des lancers vers le gardien qui ne sont pas menaçants parce qu’on n’a personne devant le filet. Je pense qu’il y a moyen d’aller déranger les gardiens pour leur rendre la vie un peu plus difficile. C’est comme ça qu’on marque en séries. Les buts ne sont pas beaux, ce sont souvent des rebonds chanceux», a spécifié l’ailier gauche, qui n’a ajouté que deux mentions d’aide à sa fiche contre le Crunch.

Le défenseur Sami Niku a d’ailleurs été le meilleur pointeur de Laval lors de cette ronde avec cinq passes. Alex Belzile a enfilé l’aiguille quatre fois.

Cayden Primeau a obtenu la confiance totale de Houle dès le match numéro 2. Le jeune gardien américain a maintenu un excellent taux d’efficacité de ,940 en quatre rencontres.

«[Je suis] très impressionné par son jeu, a avoué l’entraîneur-chef. Il joue avec aplomb. Il est confiant présentement et les joueurs ont bien joué devant lui aussi. J’ai dit à Cayden de sortir des gros matchs pour nous.»