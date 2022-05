Le numéro 12 redonné aux partisans

Le CF Montréal reconquiert lentement mais sûrement le cœur de nombreux partisans, si bien que l’organisation a annoncé, jeudi, redonner le numéro 12 aux amateurs dans le cadre d’un retrait symbolique qui aura lieu dimanche au Stade Saputo, lors du match face au Real Salt Lake.

«Ce geste vise à souligner l’importance et la contribution des partisans du club, moteurs inéquivoques de l'ambiance au Stade Saputo, qui transmettent cette énergie supplémentaire aux 11 joueurs sur le terrain, a-t-on formulé par voie de communiqué. Ce numéro sera retiré pour toujours et ne sera plus porté. D’ailleurs une bannière permanente sera installée à l’intérieur du stade, rappelant à chaque match l’apport crucial du 12e joueur.»

Il y a lieu de rappeler que le CF Montréal, jadis appelé l’Impact, avait autrefois cédé le numéro 12 à ses partisans, en 2012. L’initiative avait toutefois pris fin en 2020.

Après un tollé produit par le changement d’identité de l’équipe, le CF Montréal continue de réparer certains pots cassés. Rappelons que le vendredi 27 mai, la formation montréalaise évoluant dans la Major League Soccer dévoilera par ailleurs son nouveau logo.

Sur le terrain, le CF Montréal présente un dossier de 6-4-2 cette saison et a ainsi récolté 20 points au classement après 12 rencontres.