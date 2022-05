La bataille reprend en Floride

La «bataille de la Floride» reprend, ce soir à Sunrise, alors que les Panthers voudront empêcher le Lightning de Tampa Bay de prendre une avance de 2-0 dans la série de deuxième tour entre les deux rivaux.

Ce match sera présenté dès 19h à TVA Sports et sur TVA Sports.

Pour le Lightning, qui l’a emporté 4-1 au premier match mardi, il y a une mauvaise nouvelle : l’attaquant Brayden Point ratera un deuxième match de suite après avoir subi une blessure à une jambe lors du septième match du tour précédent.

Heureusement, cela n’avait pas trop porté malchance aux champions en titre de la Coupe Stanley, mardi, eux qui l’ont emporté 4-1 notamment grâce à des buts des vétérans de 37 ans Pierre-Édouard Bellemare et Corey Perry.

Cela ne risque toutefois pas de décourager les Panthers, meilleure équipe de la saison régulière.

«On a joué souvent contre le Lightning et on sait qu’on peut les battre, expliquait l’ailier Anthony Duclair après le dernier match. On devra être plus discipliné.»

Parlant de discipline, l’arrière des Panthers Ben Chiarot a reçu une amende de 5000$ de la part du Service de sécurité de la ligue, hier, après avoir donné un coup tête à l’attaquant du Lightning Ross Colton lors du premier match.

Avalanche c. Blues

Le deuxième match de la série de deuxième tour entre l’Avalanche du Colorado et les Blues de St. Louis s’ébranlera dès 21h30, ce soir.

La rencontre sera aussi présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Après avoir éliminé les Predators de Nashville en quatre petits matchs au premier tour, l’Avalanche l’a emporté 3-2 en prolongation il y a deux jours, grâce au but gagnant de Josh Manson en prolongation.

La formation du Colorado demeure donc invaincue depuis le début des séries.

Si les Blues veulent mettre fin à cette séquence, ils devront d’abord limiter le nombre de tirs de l’Avalanche, qui avait envoyé pas moins de 54 rondelles vers leur filet, mardi soir.

«Nous avons besoin que plus de nos gars performent, avait analysé l’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube. C’est vraiment de cela qu’il s’agit. Et encore une fois, nous devons effectuer plus de jeux avec la rondelle.»