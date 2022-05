Une défaite avant Roland-Garros pour «Shapo»

Le Canadien Denis Shapovalov n’a pas fait le poids contre le Bélarusse Ilya Ivashka lors de son premier match du tournoi de tennis de Genève, mercredi, en Suisse.

L’Ontarien, qui bénéficiait d’un laissez-passer pour la première ronde de cette compétition, a baissé pavillon en trois manches de 6-4, 6-7(2) et 6-3.

Le 15e joueur sur l’échiquier mondial aurait probablement aimé connaître plus de succès avant de disputer le deuxième tournoi du Grand Chelem, c'est-à-dire les Internationaux de tennis de France, la semaine prochaine.

Face à Ivashka, «Shapo» a été brisé à deux reprises et n’a pas été en mesure de profiter de l’unique balle de bris qu’il s’était donnée. L’athlète de 21 ans a été bon avec les balles en main, malgré la défaite. Il a en effet réussi neuf as et remporté 70 % des échanges disputés quand il réussissait ses premières tentatives.