Pas de pression sur Patrice Bergeron

Les Bruins de Boston savent qu’on ne remplace pas un joueur comme Patrice Bergeron en criant ciseau.

Le vétéran de 36 ans n'a pas encore mentionné s’il veut poursuivre sa carrière de hockeyeur, lui dont le contrat se terminait en 2021-2022.

Au cours de son bilan de fin de saison mercredi, le directeur général Don Sweeney a déclaré qu’il ne mettra pas de pression sur le Québécois dans sa réflexion.

«Nous devons lui donner toute la latitude du monde pour prendre la meilleure décision pour lui et sa famille, a-t-il dit. Il nous a indiqué qu'il ne va pas nous faire trop attendre avant de prendre sa décision.»

«Nous allons donner autant de temps à Patrice qu’il le désire, a renchéri Sweeney. Nous pouvons regarder pour des plans B ou C, mais soyons honnêtes: on ne remplace pas ce type de joueur.»

Le DG a d’ailleurs affirmé que cela pourrait prendre des années pour dénicher et développer un joueur de la trempe de l’actuel capitaine des Bruins.

En 2021-2022, à sa 18e saison avec les «Oursons», Bergeron a inscrit 25 buts et 40 mentions d’aide pour 65 points en 73 rencontres. Sa campagne et celle de ses coéquipiers a pris fin en première ronde éliminatoire, après un échec en sept parties contre les Hurricanes de la Caroline.

Priorité Pastrnak

En attendant la décision de Bergeron, Sweeney n’a pas l’intention de rester inactif et compte mettre les bouchées doubles sur un autre important dossier contractuel, soit celui de David Pastrnak.

L’actuelle entente de l’attaquant tchèque se termine à la conclusion de la prochaine saison. Les Bruins pourront donc lui faire signer une prolongation de contrat dès le 13 juillet.

«Nous allons plonger là-dedans le plus tôt possible, quand nous y serons autorisés, a affirmé Sweeney. Il n'y a jamais eu d'indication autrement que c'est ici qu'il veut jouer. Il veut gagner. C'est évidemment un grand joueur et un joueur important pour nous.»

Depuis son arrivée dans la Ligue nationale en 2014-2015, Pastrnak est un rouage important de la formation de Boston. Il a d’ailleurs amassé 240 buts et 264 mentions d’aide pour 504 points en 510 matchs en carrière dans le circuit Bettman.

Le franc-tireur sera assurément à la recherche d’une augmentation salariale, lui qui détient présentement une entente lui rapportant 6,6 millions $ annuellement.

Cette saison, Pastrnak a été le deuxième meilleur marqueur des Bruins, derrière son compagnon de trio Brad Marchand. Ce dernier devra d’ailleurs être évalué prochainement pour une blessure à une hanche. Il est possible que le numéro 63 se fasse opérer, selon Sweeney.