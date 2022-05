Les deux joyaux enfouis du repêchage de 2022

Très souvent dans les dernières années a-t-on pu voir des joueurs repêchés en deuxième moitié de première ronde (et même plus loin!) devenir des piliers pour la formation les ayant repêchés.

On a qu’à penser aux cas de David Pastrnak, Thomas Hertl et Teuvo Teravainen, par exemple.

À l’occasion de leur segment hebdomadaire à «JiC», les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau se sont amusés à dévoiler le joueur qui, selon eux, pourrait constituer la «wild card» de l’encan 2022.

Cloutier a été le premier à se lancer. Il a arrêté son choix sur un patineur rempli de talent, qui est pourtant loin de faire l’unanimité : Brad Lambert.

«Une "wild card", c’est pour moi la définition d’un gars dont tu parles cinq ans plus tard en te demandant : "comment a-t-il a pu sortir aussi tard dans son repêchage?"

«Pour moi, ce joueur-là en 2022, c’est Brad Lambert. Son coup de patin, c’est de la poésie sur glace. Même s’il est classé 10e sur la liste européenne de la Centrale, je pense qu’il a tous les outils pour devenir un spectaculaire attaquant top 6. C’est probablement le gars qui a le plus beau coup de patin du repêchage.»

Le journaliste a ensuite enchaîné en abordant un point qui revient souvent lorsqu’il est question du véritable potentiel de Brad Lambert : sa faible production offensive.

«On peut parler des points. Aucun problème avec ça. Quatre buts et dix points en 49 matchs dans la Liiga cette saison. Ce n’est pas assez, on s’entend là-dessus. Mais j’aimerais quand même mettre un bémol. Ce circuit n’est vraiment pas offensif. Le meilleur buteur y a présenté cette saison une fiche de 26 buts en 55 matchs. Ça, c’est 38 sur une saison de 82 matchs.

«Pendant ce temps, dans la LNH, 19 joueurs ont marqué plus de 38 buts cette saison! Alors je crois qu’on peut donner le bénéfice du doute à Lambert, qui a un temps de jeu très sporadique, comme on peut aussi donner le bénéfice du doute à Slafkovsky.»

Le «Phillip Danault» de 2022?

Anthony Martineau a de son côté choisi d’y aller pour un joueur de centre autrichien dont le jeu sur 200 pieds est très près d’être sans failles : Marco Kasper.

«À Montréal, on a été à même de constater à quel point la présence d’un joueur comme Phillip Danault était vitale aux succès d’une équipe. Je trouve que Kasper lui ressemble beaucoup. On en parle beaucoup trop peu selon moi, quoi qu’un peu plus depuis quelques jours en raison de sa belle tenue au Championnat du monde.

«Ce gars-là excelle dans les trois zones. Il patine bien, gagne des mises en jeu, s’implique et est toujours le premier à se replier. Il est aussi excellent lorsqu’il pourchasse le porteur de la rondelle : il crée quantité de revirements et a un bâton très actif.»

Martineau a poursuivi en amenant sur la table la qualité de Kasper qu’il considère comme étant la plus importante.

«Sa plus grande qualité, et celle qui selon moi le rapproche le plus de Danault, c’est son éthique de travail. Quand tu débarques dans la LNH à 17-18 ans, tous les gars sont bons, tous les gars ont du talent. Alors comment parviens-tu à te distinguer dans cette jungle-là? En travaillant plus fort que les autres. Et c’est justement la marque de commerce de Marco Kasper. Ce gars-là, je n’ai aucunement peur de l’avancer, a le potentiel de devenir un deuxième centre de luxe dans la LNH.»

Un peu plus tard, les deux journalistes ont répondu à la question de Jean-Charles Lajoie, à savoir si les joueurs présentés allaient être repêchés en première ronde.

«Dans le cas de Kasper, entre 14e et 30e. Dans le cas de Lambert, il a juste trop de talent pour être ignoré lors du premier tour. C'est tout simplement un must», a répondu Martineau.

«Lambert ne se rendra pas au deuxième choix de première ronde des Canadiens, a enchaîné Cloutier. Mais Kasper, lui, peut-être.»

Voyez le segment complet en vidéo principale.