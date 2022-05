John Klingberg va-t-il partir?

Admissible à l’autonomie complète cet été, le défenseur John Klingberg dit vouloir demeurer dans le giron des Stars de Dallas.

Le patineur de 29 ans a disputé les huit premières saisons de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) au Texas et a complété cette année un pacte de sept ans et de 29,75 millions $. Même si plusieurs observateurs ont évoqué la possibilité de le voir mettre le cap sur une autre destination, il souhaite poursuivre son cheminement au sein d’une organisation dans laquelle il se sent à l’aise.

«En gros, je veux toujours rester ici. C’est la seule équipe avec laquelle j’ai discuté, évidemment. De mon côté et de l’autre [celui du directeur général Jim Nill], nous avons tenté d’en arriver à une entente de diverses manières. Que ce soit pour la durée ou la somme financière, on essaie de trouver quelque chose qui nous rendra tous heureux», a-t-il déclaré au site NHL.com.

À l’opposé, Nill a laissé la porte ouverte au vétéran qui a le libre choix de décider de son avenir professionnel, même s’il espère lui faire signer une entente.

«John a l’opportunité de devenir joueur autonome et je ne le blâme pas, a-t-il dit mardi. Il doit regarder avec sa famille. Il examinera à quoi ressemble le marché et nous en ferons de même pour déterminer si ça cadre adéquatement pour les deux parties. Tout sera une question de durée et d’argent. Il sait où nous en sommes et vice-versa. Il a mérité ce droit et je lui donne tout le crédit pour cela.»

Une alternative?

Si jamais le défenseur ayant totalisé 47 points en 74 rencontres pendant la dernière campagne évolue pour une autre formation, les Stars pourraient toujours se rabattre sur Jeff Petry dont le nom a alimenté les rumeurs avant la date limite des transactions du 21 mars. D’ailleurs, au début février, le site The Athletic avait rapporté que les Stars étaient intéressés à l’acquérir advenant le départ de Klingberg.

Petry a éprouvé des ennuis sur la patinoire en 2021-2022, amassant 27 points en 68 sorties et conservant un différentiel de -11. Il s’est également retrouvé éloigné de sa famille qui a préféré rester aux États-Unis afin de ne pas à se soumettre à certaines contraintes sanitaires au Canada, tandis que le directeur général Kent Hughes a été incapable de l’échanger.

Pour revenir à Klingberg, il a récolté 374 points, dont 71 buts, en 552 matchs du calendrier régulier de la LNH. Il se retrouve en vacances en raison de la défaite des Stars au septième match de la série face aux Flames de Calgary, dimanche.