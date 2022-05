L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Simon Gagné a mené les petits Remparts de Québec jusqu'en tirs de barrage lors de la demi-finale AAA du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec, ratant ainsi le rendez-vous avec les petits Canadiens de Montréal de peu en grande finale.

Est-ce que cette expérience a donné la piqûre à Gagné pour penser aller au niveau junior ou même professionnel éventuellement?

«Peut-être un jour, a-t-il admis, mercredi, en entrevue à JiC. Quand les enfants seront plus vieux, je me sentirais plus à l'aise d'avoir un travail comme ça. D'ailleurs, j'ai embarqué dans un nouveau défi avec le Blizzard dans le Midget AAA. Avec Éric Chouinard et Alex Giroux, on s'occupe de monter l'équipe avec les nouveaux entraîneurs.

«Alors tranquillement pas vite, je commence à mettre mon pied là-dedans. J'aimerais revenir dans le monde du hockey, mais je ne sais pas encore si ce sera junior ou encore professionnel, on verra, il est un peu trop tôt encore pour ça.»

De grosses pointures au Pro-Am Gagné

Le 9 août prochain, au Centre Vidéotron à Québec, aura lieu le Pro-Am Gagné-Bergeron. Et déjà, on connaît quelques joueurs qui y prendront part.

Parmi eux, on retrouve notamment les Jonathan Huberdeau, Jack Eichel, Thomas Chabot, Alexis Lafrenière, Jonathan Marchessault, Charlie McAvoy, Phillip Danault et Yanni Gourde.

Et Gagné ne sera pas le seul joueur ayant pris sa retraite de la LNH puisqu'il y aura aussi Vincent Lecavalier, qui travaille maintenant pour les Canadiens de Montréal.

Voyez l'entrevue complète de Simon Gagné dans la vidéo ci-dessus.