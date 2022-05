Deux autres séries s'amorcent ce soir à TVA Sports

Le deuxième tour des séries 2022 de la LNH se poursuit, ce soir, alors que deux autres séries s’amorcent, dont l’une très attendue par les amateurs de hockey.

D’abord, les Hurricanes de la Caroline recevront les Rangers de New York à Raleigh, une rencontre qui sera présentée dès 19h à TVA Sports 2 et sur TVA Sports direct.

Ces deux équipes se remettent à peine d’éprouvantes séries qui ont duré sept matchs, mais elles doivent déjà reprendre le collier alors que la LNH ne perd pas de temps dans l’assemblage du calendrier des éliminatoires.

Ces deux équipes se sont rencontrées quatre fois durant la saison régulière et les Hurricanes, qui ont compilé le troisième meilleur dossier de la LNH en 2021-2022, l’ont emporté à trois reprises.

La troupe de Rod Brind’Amour, tombeuse des Bruins de Boston au premier tour, arrive donc en favorite pour cette série, mais elle aurait tort d’être trop confiante devant les Rangers, qui ont réussi à coller trois victoires pour éliminer les Penguins de Pittsburgh il y a quelques jours.

Les Rangers comptent notamment sur Chris Kreider, auteur de 52 buts durant le calendrier régulier, et le gros attaquant américain aime bien gâcher la fête lorsqu’il en a la possibilité.

Les Hurricanes, eux, comptent sur plusieurs anciens des Rangers, en l’occurrence Antti Raanta, Brady Skjei, Tony DeAngelo, Brady Skjei, Jesper Fast et Brendan Smith, et ceux-ci seront sans doute très motivés à l’idée d’affronter les «Blueshirts».

L’une des plus grosses rivalités de la LNH

L’autre série qui débutera ce soir sera la fameuse «Bataille de l’Alberta», alors que Oilers d’Edmonton seront à Calgary pour se mesurer aux Flames.

La rencontre sera présentée dès 21h30 à TVA Sports 2.

Matthew Tkachuk et Milan Lucic d’un côté, Evander Kane et Zack Kassian de l’autre : cette série promet autant au plan hockey qu’au chapitre de la robustesse, alors que ces deux équipes aiment bien régler leurs différends à grand coups de taloches, une tradition qui ne se perd absolument pas depuis les années 1980.

Les Flames devront bien évidemment avoir à l’œil le capitaine des Oilers, Connor McDavid, qui a «ouvert la machine» au premier tour pour éventuellement faire la différence contre les Kings de Los Angeles. À 25 ans, McDavid veut sans doute prouver à la planète hockey qu’il est un meneur d’hommes en séries après avoir largement établi sa qualité en saison régulière.

Cela dit, Calgary n’est pas à court d’armes offensives non plus, alors que Tkachuk et Johnny Gaudreau ont tout deux franchi les 100 points lors de la saison 2021-2022.

C’est la première fois depuis 1991 que ces deux équipes s’affrontent en séries! Les Oilers, qui comptaient encore sur Mark Messier à l’époque, l’avaient emporté en sept matchs.