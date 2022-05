Bryson DeChambeau se retire du Championnat de la PGA

Bryson DeChambeau ne participera finalement pas au Championnat de la PGA cette semaine, à Tulsa, en Oklahoma.

L’Américain en a fait l’annonce mercredi, après avoir réalisé une ronde de pratique. Il n’est toujours pas suffisamment remis de l’opération au poignet gauche qui l’empêche de jouer depuis plus d’un mois.

«Je suis simplement fier d’être ici, avait dit DeChambeau lors d’un entretien avec le réseau Golf Channel avant d’annoncer son abandon. Je suis fier de ma persévérance. J’ai enduré beaucoup de choses dernièrement et le sport n’est plus aussi plaisant pour moi. Je suis excité d’être de retour et d’essayer de nouveau. Tout le monde mérite une deuxième chance.»

C’est dans le cadre du Tournoi des Maîtres, au début d’avril, que DeChambeau a disputé son dernier événement de la PGA. Il n’avait pas été en mesure d’éviter le couperet. Il n’a atteint le top 25 d’un événement qu’une seule fois en cinq participations depuis le début de l’année.

Le Championnat de la PGA, soit de deuxième tournoi majeur de la saison, s’amorcera officiellement jeudi sur les allées du Southern Hills Golf Club.