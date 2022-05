Aaron Judge volé par le stade des Orioles?

Aaron Judge, des Yankees de New York, avait l’impression d’avoir joué mardi dans une «parodie» de stade quand l’amphithéâtre des Orioles de Baltimore lui a refusé un circuit qui semblait acquis.

Le voltigeur format géant est passé à un cheveu de réussir un match de trois longues balles, mais les nouvelles dimensions de l'Oriole Park at Camden Yards semblent avoir joué en sa défaveur.

Selon le populaire compte Twitter «Would it dong?», qui détermine si un circuit aurait été valide partout à travers le baseball majeur, la bombe de Judge en première manche aurait dû atteindre les gradins de gauche. Avec une distance projetée de 399 pieds, sa frappe aurait été un circuit dans les 30 amphithéâtres... sauf l'Oriole Park.

C’est avec un double qu’il s’en est tiré, l’un de ses quatre coups sûrs de la soirée.

«C’est une parodie!»

«C’est une parodie! Je suis assez déçu. On dirait, "Créez votre parc" maintenant», s’est-il plaint après la rencontre, selon le MLB.com.

Le gérant Aaron Boone y est allé d’un commentaire semblable, lui qui a vu ses hommes battre les Orioles 5 à 4.

«Il en a eu presque trois [circuits], mais le "Bâtissez votre propre stade" l’a eu dans la gauche», a avoué l’entraîneur mécontent, mais heureux de la huitième victoire en neuf matchs des Yankees.

La série de quatre rencontres entre Baltimore et New York se poursuivra mercredi et jeudi.