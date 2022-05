Un bon test pour la défense du CF Montréal

Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, le CF Montréal se rend dans le sud des États-Unis. Cette fois-ci, l’avion s’est posé au Tennessee pour un affrontement contre le Nashville SC, mercredi soir, au Geodis Park, tout nouveau domicile du club local.

TVA Sports vous présentera ce match dès 20 h 30.

«Je suis très content de jouer dans un super stade. On m’a dit qu’il ressemblait au stade de Columbus», a mentionné Wilfried Nancy lundi.

Ça changera du Nissan Stadium, où le CF Montréal s’était contenté d’un verdict nul de 2 à 2 après avoir mené 2 à 0 en première demie du deuxième match de la dernière saison. Et deux mois plus tard, l’équipe avait encore échappé une avance en accordant un but dans les arrêts de jeu pour se contenter d’un pointage de 1 à 1.

«Les matchs à Nashville sont toujours intéressants, a soutenu l’entraîneur-chef. C’est une équipe qui ne lâche jamais rien.»

Bonne chimie

En attendant le dévoilement de son nouveau logo le 27 mai, le CF Montréal tentera de poursuivre sa séquence sans défaite (huit parties) et surtout essayera de maintenir sa fiche défensive très enviable depuis un mois.

En effet, il faut rappeler que Nancy et ses hommes n’ont accordé que cinq buts à leurs six dernières sorties et n’ont pas donné plus d’un filet par match au cours de cette période.

«Ça sera un changement parce que Nashville est très robuste, surtout sur les phases arrêtées. Le club a de grands attaquants qui aiment aller derrière les défenseurs», a soutenu Kamal Miller mardi matin.

«Comme nous jouons bien présentement et que la brigade défensive a une belle chimie, c’est le moment parfait pour affronter Nashville, a ajouté l’arrière ontarien. Ça sera un bon test pour voir où nous en sommes vraiment sur le plan défensif.»

Si Miller parle ainsi, c’est parce que la formation du Tennessee n’est pas du tout du même genre de club que le Charlotte FC, que Montréal a défait samedi, en Caroline du Nord.

«C’est un autre style de jeu, a convenu Nancy. On a joué Charlotte qui est une équipe de possession et Nashville est une équipe physique, qui est capable de garder le ballon, mais qui est plus directe.»

«C’est une équipe plus athlétique qui mise sur les courses en profondeur. Du coup, c’est un autre style de jeu.»

Les joueurs montréalais devront notamment se prémunir contre les courses dans la surface du gardien Sebastian Breza.

Rien à envier à personne

Pour en revenir au jeu défensif, il y a une confiance qui se dégage de cette brigade depuis quelques matchs, et ça se voit jusque dans le jeu de Breza.

Sans un signe d’arrogance, Miller a soutenu que ses coéquipiers et lui n’avaient absolument rien à envier à qui que ce soit en Major League Soccer (MLS).

«Quand je regarde nos cinq arrières, je ne vois pas beaucoup de groupes aussi bons que ça dans la ligue.»

«Nous voulons être les meilleurs sur le plan du différentiel de buts et des buts accordés, mais nous n’y sommes pas encore tout à fait.»

Rotation

Comme l’équipe en est à un deuxième match à l’étranger en moins d’une semaine et qu’elle a encore trois autres rencontres à disputer d’ici le dimanche de la semaine prochaine, on pourrait s’attendre à une certaine rotation, mais Nancy met un bémol.

«On peut enchaîner trois matchs et je peux ne pas changer parce que je vois qu’on n’a pas fait énormément d’efforts entre guillemets parce qu’on a eu un peu plus le ballon et que les joueurs sont d’une dynamique intéressante. J’ai jusqu’à mercredi 15 h pour trouver la solution.»

Romell Quioto sera disponible, sa blessure à l’épaule droite n’étant pas sérieuse.

L’adversaire en cinq points

Pas si mal

Comme le Geodis Park n’était pas entièrement terminé, Nashville SC a amorcé sa saison avec huit matchs consécutifs à l’étranger avant d’y jouer un premier duel. C’est loin d’avoir été si grave, puisque l’équipe du Tennessee a maintenu une fiche de 3-3-2.

Presque parfait

Nashville disputera un quatrième match dans son nouveau domicile contre le CF Montréal mercredi soir. Le club y est presque parfait jusqu’à maintenant avec une victoire et un verdict nul, en plus d’un autre gain en US Open Cup.

Solide défensivement

C’est la marque de commerce de la formation depuis son entrée en MLS, Nashville se montre très solide défensivement. Cette saison, l’équipe est quatrième dans l’Ouest, à égalité avec le Minnesota, avec 12 buts accordés en 11 sorties, ce qui n’est pas gênant du tout.

Moins d’attaque

L’attaque est encore une fois discrète avec une moyenne d’un but par partie. C.J. Sapong (3 buts) est le meneur des siens. Hany Mukhtar et Dave Romney sont à égalité avec deux réussites.

Pas plus de deux

Autre signe que l’équipe défend bien, elle n’a jamais accordé plus de deux buts dans une rencontre cette saison. Elle n’en a toutefois jamais marqué plus que deux.