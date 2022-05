Les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay amorceront, mardi soir, leur série demi-finale de l’Association de l’Est et à l’instar de la Bataille de l’Alberta dans l’Ouest, il devrait y avoir des étincelles dans ce duel de cet État du sud.

Du moins, c’est l’avis de l’attaquant québécois des Panthers Jonathan Huberdeau.

«Je pense que ça va être une série intense, a souligné Huberdeau, mardi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. On a une petite rivalité avec eux. Je pense que l’important est d’être discipliné de notre côté. On sait qu’ils ont un gros avantage numérique.

«[...] Non, on ne les aime pas. Ç’a créé une rivalité dans le passé et cette année, c’est notre chance de gagner.»

Les deux formations s’étaient d’ailleurs affrontées au premier tour des dernières séries éliminatoires, à l’avantage du Lightning, en six matchs. Évidemment, Huberdeau et ses coéquipiers en ont tiré des leçons.

«Il faut gérer nos émotions, a fait valoir Huberdeau, qui a amassé trois points au premier tour face aux Capitals de Washington. On était un peu nerveux, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas fait les séries. Je pense qu’on avait pris des pénalités un peu niaiseuses. L’avantage numérique l’an passé était vraiment bon. Notre désavantage, il faut être meilleurs cette année. Et on a été meilleurs toute l’année. C’est de jouer notre partie. On est une bonne équipe, tout comme l’an passé.»

Toutefois, l’avantage numérique devra se mettre en marche puisque les Panthers n’ont concrétisé aucune des 18 chances face aux Caps lors du premier tour.

«On a eu des chances, a confié Huberdeau. On n’a pas été chanceux. Crédit aussi à Washington, ils ont bien joué en désavantage. Ils ne nous laissaient pas beaucoup de chances. Ils jouaient vraiment serrés dans l’enclave. Je pense que c’est ce qui a fait la différence. Il ne faut pas penser à ça. Ça va arriver, on va compte un but un moment donné.»

