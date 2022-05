Malkin et Letang : les derniers développements

Les noms d'Evgeni Malkin et de Kristopher Letang sont sur toutes les lèvres ces jours-ci à Pittsburgh.

C'est que les deux vétérans pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation le 13 juillet prochain. Mais se rendront-ils à l'autonomie complète?

«La communication existe toujours entre les groupes de Malkin et Letang ainsi que les Penguins, a indiqué Renaud Lavoie, mardi, à JiC.

«Il n'y a personne qui a pris une décision finale à l'heure actuelle. Tant que ces gens-là se parlent, c'est possible que Letang et Malkin reviennent.»

Il y a toutefois un élément important à considérer qui pourrait compliquer les choses.

«Les nouveaux propriétaires sont aussi ceux des Red Sox de Boston et ils se sont départis de Mookie Betts parce que ses statistiques avancées n'étaient pas bonnes, a ajouté Lavoie.

«J'espère donc que si Malkin et Letang restent, ce sera pour les bonnes raisons et que s'ils quittent, ce sera parce qu'on aura décidé de tourner la page et non en raison des statistiques avancées parce que ce sont deux très grands leaders.»

