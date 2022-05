Les Astros égalent un record des ligues majeures contre les Red Sox

Les Astros de Houston ont égalé un record du baseball majeur en cognant cinq circuits en une seule manche pour prendre la mesure des Red Sox au compte de 13 à 4, mardi à Boston.

La soirée avait pourtant bien commencé pour Nathan Eovaldi (1-2), qui n’a eu besoin que de cinq lancers pour réaliser les trois retraits en première manche. Il a toutefois flanché lors de l'engagement suivant en concédant des circuits à Yordan Alvarez, Kyle Tucker, Jeremy Pena, Michael Brantley et Yuli Gurriel. Ce fait d’armes est survenu à seulement sept reprises auparavant, la dernière fois par les Yankees de New York, le 17 septembre 2020.

Tucker en a rajouté avec un grand chelem au quatrième tour au bâton, cette fois aux dépens de Tyler Danish. Il a terminé le match avec six points produits.

Les Red Sox n’ont inscrit que quatre points, mais ils ont malgré tout placé 13 fois la balle en lieu sûr dans la rencontre, soit à seulement deux reprises de moins que leurs adversaires. Ils tenteront de prendre leur revanche mercredi à l’occasion du troisième et dernier match de cette série. Ils avaient remporté le premier 6 à 3.

Les Tigers domptés

La logique a été respectée à St Petersburg. Les Rays de Tampa Bay ont aisément défait les Tigers de Detroit au compte de 8 à 1, notamment grâce à la bonne soirée au bâton de Kevin Kiermaier.

Le voltigeur a placé trois fois la balle en lieu sûr en quatre présences officielles au bâton. Il a frappé un circuit en solo en deuxième manche, puis un simple productif deux tours au bâton plus tard.

Profitant de l’appui offensif de ses coéquipiers, Shane McClanahan (3-2) a limité les visiteurs à un point et quatre coups sûrs en sept manches au monticule. Dans l’autre clan, la recrue Beau Brieske (0-3) n’a pas été en mesure de signer une première victoire en carrière, donnant six points, neuf frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

En bref

Les Dodgers ont cogné trois circuits en fin de sixième manche pour vaincre les Diamondbakcs de l’Arizona 7 à 6 à Los Angeles.

Une erreur du joueur d’arrêt-court Ramon Urias a permis à Gleyber Torres d’atteindre le premier but et à Josh Donaldson de marquer le point de la victoire pour les Yankees en septième manche. Les Bombardiers du Bronx ont ainsi défait les Orioles 5 à 4 à Baltimore.