Le Lightning en position très inhabituelle

En dépit de son statut de double champion en titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay devra en faire beaucoup pour convaincre les preneurs aux livres qui demeurent sceptiques à leur égard.

À quelques heures du début de la série de deuxième tour face aux Panthers de la Floride, mardi, le site Mise-o-jeu + favorisait ceux-ci pour accéder en troisième ronde. Les récipiendaires du trophée des Présidents cette saison avaient droit à une cote de 1,57, contre 2,25 pour les «Bolts», qui ont eu besoin de sept matchs pour venir à bout des Maple Leafs de Toronto.

Aussi, le public peut se prononcer sur l’identité de la formation gagnante et le nombre de parties qu’elle nécessitera pour triompher. Un gain des Panthers en sept duels (5,25) constituait l’option la plus probable d’après la même plateforme. Toutefois, les cotes pour une victoire de la Floride en cinq ou six affrontements étaient similaires, soit de 5,75 et de 5,50, respectivement. Un balayage pourrait rapporter 10,50 la mise de départ.

À l’opposé, les chiffres favorables au Lightning étaient plus élevés. Un triomphe dans le minimum prévu de matchs représentait, à 17,00, un choix risqué. En revanche, un gain en cinq, six ou sept rencontres était susceptible d’offrir aux parieurs 9,50, 6,00 ou 7,00 le montant initial.