«Ça m’importe peu qui me hue» - DeAngelo

La série opposant les Rangers de New York aux Hurricanes de la Caroline pourrait comprendre une bonne dose d’animosité, car en plus d’évoluer au sein de la section Métropolitaine, l’une des deux équipes en présence compte sur quelques joueurs ayant joué pour l’ennemi auparavant.

Certes, les formations ont eu l’occasion de faire connaissance amplement pendant le calendrier régulier, les «Canes» remportant trois de leurs quatre matchs face aux Blueshirts. Toutefois, en plus des performances de certains éléments-clés, il sera intéressant de surveiller le comportement des hockeyeurs de la Caroline confrontés à leur ancienne organisation.

Parmi eux, il y a le défenseur Tony DeAngelo dont le départ de New York a été pour le moins houleux en juillet 2021. Suspendu par les Rangers, il avait vu son contrat racheté après de nombreuses controverses. L’arrière avait notamment été impliqué dans une altercation avec son gardien de l’époque Alexandar Georgiev, en plus d’émettre des commentaires relatifs à l’assaut du Capitole, remarques sur les réseaux sociaux qui lui avaient valu des critiques. Au cours de la plus récente saison morte, il a signé un pacte d’un an et voilà qu’il aura l’opportunité de prendre sa revanche dès mercredi, à Raleigh. Largement hué par les partisans des Bruins lors du passage des siens au Massachusetts en première ronde, DeAngelo devra s’attendre à vivre un sort similaire dans la Grosse Pomme.

«Ça m’importe peu qui me hue. Certaines personnes disent que je devrais le prendre comme un compliment, a rigolé le défenseur, lors de sa rencontre avec les médias, lundi. Si les partisans veulent me huer, qu’ils le fassent. S’ils veulent huer des personnes qui patinent sur une glace, ça m’importe peu.»

Une autre occasion pour Raanta

Antti Raanta retrouvera également des chandails plutôt familiers, lui qui y a passé la saison 2015-2016 et la suivante. S’il occupait majoritairement un rôle de second à Henrik Lundqvist durant ses campagnes à New York, c’est maintenant en tant que gardien partant qu’il fera face aux Rangers, lui qui profite toujours de la blessure au bas du corps de Frederik Andersen pour être l’homme de confiance de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour.

Parmi ses anciens coéquipiers qu’il affrontera, il devra se méfier de Chris Kreider. L’attaquant des Blueshirts a connu sa meilleure campagne en carrière, lui qui a touché la cible à 52 reprises.

«C’est arrivé quelques fois que lui [Kreider] et moi restions après les entraînements, parce que [Henrik Lundqvist], était à l’autre bout de la patinoire pour pratiquer les tirs de barrage et Kreider ne voulait pas faire ça, s’est rappelé Raanta, mardi. Alors on se pratiquait presque 20 minutes, lui et moi. C’est un gros gabarit devant le filet et il est très rapide. Il possède aussi une bonne coordination œil-main. Ce sera une véritable bataille devant le filet avec lui.»

Outre DeAngelo et Raanta, les attaquants Jesper Fast et Derek Stepan, ainsi que les défenseurs Brady Skjei et Brendan Smith feront face à leur ancienne équipe.

Le premier match de la série sera diffusé sur l’une des chaînes de TVA Sports, mercredi, à 19 h.