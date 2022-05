«Un rêve devenu réalité» - Albert Pujols

À 42 ans, Albert Pujols a vécu une première dans sa longue et fructueuse carrière dans le baseball majeur : œuvrer comme lanceur!

Dimanche, le frappeur désigné des Cardinals de St. Louis a fait son apparition sur la butte en neuvième manche. Sa formation détenait une avance de 15 à 2 sur les Giants de San Francisco à ce moment. Les «Cards» l’ont finalement emporté au compte de 15 à 6.

Pujols a permis quatre points, trois frappes en lieu sûr et un but sur balles. Luis Gonzalez et Joey Bart ont profité de sa présence au monticule pour expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain.

«C’est un rêve devenu réalité. Je peux maintenant dire que je l’ai fait et c’était très plaisant», a déclaré Pujols après la partie.

«Ce n’était pas plaisant de permettre deux coups de circuit, a ajouté celui dont les propos ont été rapportés par le site MLB.com. Je crois cependant que les partisans ont passé un bon moment. Je suis persuadé que les gars qui ont profité de mes largesses aussi.»

«Ils m’ont fait payer le prix, comme je l’ai fait payer aux lanceurs depuis 22 ans», a-t-il conclu avec le sourire.

Pujols est devenu le deuxième joueur de l’histoire des ligues majeures à faire une apparition sur la butte et à avoir frappé au moins 600 longues balles. L’autre athlète à avoir réussi cet exploit est Babe Bruth.

En 2022, le porte-couleurs des Cardinals dispute la dernière campagne de sa carrière. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,239 et réussi deux circuits en 46 apparitions à la plaque jusqu’à maintenant cette saison.