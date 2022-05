Oilers-Flames: une série attendue depuis fort longtemps

Les amateurs de hockey albertains ont dû patienter 31 longues années afin de renouveler dans le cadre des séries de la Coupe Stanley une rivalité fort vive et intense, mais voilà que les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary se retrouveront au deuxième tour éliminatoire dès mercredi soir.

Pour plusieurs amateurs, surtout âgés de 40 ans et plus, le prochain épisode de la guerre de l’Alberta devrait ramener à la surface de vieux souvenirs. Il s’agira du sixième choc entre les deux grands rivaux dans la phase d’après-saison et jusqu’ici, les Oilers ont largement eu le dessus avec quatre séries gagnées; il faut cependant rappeler qu’au cours des quatre premières confrontations, ils pouvaient compter sur Wayne Gretzky et d’autres éléments-clés de leur dynastie des années 1980.

Tous les duels impliquant les deux organisations ont été des séries 4 de 7, ce qui sera encore le cas cette fois-ci. Ainsi, Edmonton a eu le dernier mot en 1983, 1984 et 1988 avec la Merveille dans ses rangs. Également, lors du plus récent choc avec l’ennemi du sud de la province en 1991, les «Huileux» l’ont emporté en dépit du départ de Gretzky pour les Kings de Los Angeles à l’été 1988.

D’ailleurs, cette demi-finale de la section Smythe avait été pour le moins remplie de suspense, les parties 6 et 7 ayant connu leur dénouement en prolongation. Les séquences des deux filets décisifs ont été maintes fois montrées à la télévision. Un Theoren Fleury complètement exubérant en train de glisser sur la patinoire après son filet donnant la victoire aux Flames dans la sixième joute est encore dans l’esprit de nombreux spectateurs. Puis, d’autres se souviennent du septième affrontement, couronné par la descente hors l’aile d’Esa Tikkanen surprenant le gardien Mike Vernon qui était resté debout sur son tir bas; il s’agissait aussi de la dernière année de Mark Messier avec les Oilers.

Un but mémorable

Évidemment, les partisans du Canadien de Montréal ont à la mémoire le printemps 1986, sauf que si leurs favoris ont décroché un championnat tout à fait inattendu, ils doivent une fière chandelle au défenseur des Oilers Steve Smith. Là aussi, le jeu fait partie des incontournables de l’histoire du hockey. En troisième période du septième match de la finale de la division Smythe et avec une égalité de 2 à 2, le numéro 5 a voulu effectuer une passe vers l’avant au moment où il se trouvait derrière son gardien Grant Fuhr. Cependant, la rondelle a heurté l’arrière du patin de Fuhr pour se diriger aussitôt dans son filet, ce qui a constitué le but décisif d’un gain des Flames.

Par la suite, Calgary a défait les Blues de St. Louis en finale de l’Association Clarence-Campbell pour ensuite perdre en cinq parties face au Bleu-Blanc-Rouge au tour ultime.

Animosité bien sentie

Encore aujourd’hui, les deux équipes ne s’aiment pas d’un amour tendre. Dans les récentes années, de nombreuses altercations sont survenues sur la patinoire. Tôt en 2020, Matthew Tkachuk et Zack Kassian ont eu maille à partir, leur chicane se transportant d’une rencontre à l’autre. Puis, en février 2020, les gardiens Mike Smith et Cam Talbot (maintenant avec le Wild du Minnesota) se sont battus durant une vaste mêlée, au grand plaisir de la foule présente à Calgary.

-Par ailleurs, le choc Oilers-Flames garantit la présence d’une équipe canadienne au troisième tour éliminatoire pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Tricolore avait atteint la finale de la Coupe Stanley.