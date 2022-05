«Nous devons rester imprévisibles» - Wilfried Nancy

Le CF Montréal est actuellement auteur d’une séquence de huit matchs sans défaite à la suite de sa plus récente victoire face à nul autre que le Charlotte FC réalisée samedi dernier. Le pilote Wilfried Nancy a expliqué les récents résultats des siens par leur dynamisme et imprévisibilité, lors de l'entraînement matinal tenu lundi.

Voyez le duel CF Montréal – Nashville SC mercredi sur les ondes de TVA Sports à compter de 20h30.

Rappelons que le Charlotte FC n’avait qu’une seule défaite en cinq matchs à son domicile et que le club n’avait jamais accordé plus qu’un but devant ses partisans.

Djordje Mihailovic qui connaît des moments plus qu'intéressants au niveau de sa production offensive a inscrit son sixième filet de la campagne dans un gain de 2-0 des Montréalais.

«Djordje connaît un bon début de saison. Le rôle de tous les joueurs est important afin de rester imprévisible», a laissé entendre Nancy.

Une question de progression

Malgré les récents succès, le mandat de l'état-major demeure le même aux dires de l'entraîneur.

«On a une approche qui est de développer les joueurs. Alistair Johnston, par exemple, il a un potentiel super intéressant et il malgré tout progresser dans certains aspects de son jeu. Mon rôle est de trouver les outils afin de les aider à progresser.»

Voyez le point de presse de Wilfried Nancy dans la vidéo principale ci-dessus.