Michel Bergeron très émotif en revenant sur sa vie

Michel Bergeron est devenu très émotif lorsqu'il a parlé du documentaire sur sa vie qui s'apprête à sortir avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

L'analyste à TVA Sports n'a pu retenir ses larmes lorsqu'il a raconté les émotions qu'il a pu vivre en écoutant le documentaire.

«Honnêtement, je l'ai regardé avec ma femme. Je voulais le regarder tout seul avec ma femme, mais je savais que mes enfants l'avaient reçu. Ça aurait été peut-être difficile de le regarder avec les enfants la première fois. C'était des moments émouvants. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai travaillé fort. J'ai travaillé, mais j'ai été bien entouré. J'ai eu tellement de bons moments. Je suis chanceux d'avoir été si bien entouré.»

L'ancien entraîneur a expliqué de façon très émotive les nombreux sacrifices que les membres de sa famille ont fait pour lui permettre de réaliser sa passion.

«Quand tu n'es pas à la première communion de tes enfants et, 45 ans plus tard, t'entends qu'ils ont été marqués par ça, c'est ''tough''. Mais c'est ce que j'ai décidé. Je n'étais pas assez bon pour jouer, je voulais être entraîneur. Après ça, je voulais gagner pour garder ma ''job''. Je le savais, que ce soit à Trois-Rivières, Québec ou New York, le seul moyen de rester là et que ce soit mon gagne-pain et celui de ma famille, c'était que je gagne. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est comme ça que j'ai été élevé. Autour de moi, tout le monde en a souffert un peu.»

«Bergie» s'est également montré touché par les témoignages des gens qu'il a eu la chance de côtoyer tout au long de sa carrière.

«C'est tellement d'émotions. Quand tu vois toute ta vie dans un documentaire de trois heures et qu'il y a des moments de grande tristesse. Quand tu vois Mike Bossy, quand tu vois Guy Lafleur, mes anciens adversaires, Peter Stastny qui est en Slovaquie, Dale Hunter et Mario Tremblay, qui m'haïssait pour mourir. J'en reviens pas. Je me sens privilégié», raconte Michel Bergeron avec la voix tremblante.

