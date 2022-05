Marc-André Fleury garde une porte ouverte au Wild

Maintenant en vacances forcées, le gardien Marc-André Fleury peut réfléchir à sa prochaine décision en déterminant l’équipe pour laquelle il évoluera en 2022-2023 et il ne dit pas non à un retour avec le Wild du Minnesota.

Le Québécois de 37 ans est admissible à l’autonomie complète cette année et la prochaine saison, qu’il entend bien disputer, risque d’être fort bien la dernière de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Acquis des Blackhawks de Chicago au cours de la campagne 2021-2022, il souhaite évidemment porter l’uniforme d’un club ayant des chances logiques de remporter la coupe Stanley. Et il a bien aimé ce qu’il a vu au Minnesota, même si le Wild a baissé pavillon en six matchs devant les Blues de St. Louis au premier tour éliminatoire.

«Tout s’est passé rapidement depuis notre première rencontre. Je suis heureux de m’être présenté ici et d’avoir obtenu l’opportunité de jouer avec cette formation. Il s’agit d’un excellent vestiaire. La chimie est bonne entre les gars et avec les membres du personnel, a-t-il décrit en conférence de presse, lundi, au bilan de saison de l’organisation. Les gens dans la ville et aux alentours sont également très accueillants et agréables.»

Certes, celui ayant présenté une fiche de 9-2-0 au Minnesota dans le calendrier régulier aurait aimé que son parcours en séries se termine autrement, lui qui a vu l’entraîneur-chef Dean Evason lui préférer Cam Talbot pour défendre le filet dans le match 6.

«C’est très décevant. Nous avions de grandes attentes et beaucoup de succès en saison régulière. Il y avait du positif tout au long de l’année. Mais St. Louis était un adversaire difficile. C’est triste, car les deux équipes ont bataillé durement pour obtenir de précieux points au classement. Sauf que l’une d’entre elles devait s’en aller.»

Une suite un peu obscure

À court terme, le futur de Fleury est assez limpide, car il prévoyait retourner à Chicago lundi. Ses enfants y complètent d’ailleurs leur année scolaire. Puis, il passera l’été à Montréal. Mais pour ce qui est du plus long terme, il ne peut pas en certifier la teneur.

«Le temps file. Nous sommes à deux mois de l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Je devrai prendre des décisions et voir ce qui est le mieux pour moi», a-t-il répondu avec un peu d’hésitation quand il fut interrogé sur ses plans.

L’ancien des Penguins de Pittsburgh, des Golden Knights de Vegas et des Hawks a terminé un contrat de trois ans et de 21 millions $. Cette année, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,90 et un taux d’efficacité de ,908.