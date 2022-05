«Le conflit nous dépasse un peu» - Mario Cecchini

Ne pouvant absolument rien faire dans le conflit de travail qui paralyse la Ligue canadienne de football (LCF), le président des Alouettes de Montréal, Mario Cecchini, doit s’armer de patience et espérer que la situation ne perdure pas trop longtemps.

Depuis dimanche, le circuit canadien est en grève pour la première fois depuis 1974. La LCF et le syndicat des joueurs n’ont pas été en mesure de s’entendre sur les clauses d’un nouveau contrat de travail avant l’échéance de la dernière convention collective.

Par conséquent, les camps d’entraînement de sept des neuf équipes, dont les Alouettes, ont été annulés jusqu’à nouvel ordre.

«Le conflit nous dépasse un peu, a indiqué Cecchini, lundi, lors d’un entretien avec le réseau TVA Nouvelles. Chez les Alouettes, nous sommes là pour prendre soin d’eux [les joueurs]. Ils savent que nous sommes aussi déçus qu’eux, pour ne pas dire frustrés.»

Les «Als» doivent tenir leur camp d’entraînement dans les installations des Diablos du Cégep de Trois-Rivières. Tous les footballeurs du club sont présents en Mauricie depuis samedi dernier. Pour le moment, les joueurs ont pris la décision de rester dans les résidences de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ils ont d’ailleurs tenu une légère séance d’échauffement dans le stationnement de celles-ci en matinée.

Le président du club montréalais se réjouit que ses athlètes aient décidé de rester ensemble, malgré l’arrêt de travail.

«J’ai senti les joueurs unis et motivés, a dit Cecchini. Ils étaient déçus de ne pas pouvoir s’entraîner, mais je pense que tout le monde comprend que cela doit se régler le plus rapidement possible.»

De l’aide sur les unités spéciales et en défensive

Les Moineaux ont promu David Deschamps à titre d’entraîneur adjoint sur les unités spéciales et en défensive, lundi.

L’homme de 29 ans s’était joint aux «Als» en 2021, et ce, en tant que gérant d’équipement.

«David est avec nous depuis plus d'un an et nous connaissons tous son éthique de travail, affirme l’entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, dans un communiqué de son organisation. Il va épauler notre équipe et je suis convaincu qu'il aura du succès.»

Comme footballeur, Deschamps a évolué comme maraudeur, secondeur et botteur avec les Carabins de l’Université de Montréal de 2012 à 2016. Il a donc joué sous Danny Maciocia, qui était l’entraîneur-chef de cette formation avant d’accepter le poste de directeur général des Moineaux.

Après avoir accroché son casque et ses épaulettes, Deschamps a été le responsable des demis défensifs et des botteurs chez les Phénix du Collège André-Grasset de 2018 à 2020.