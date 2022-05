La Finlande domine les États-Unis

La Finlande a maintenu sa fiche parfaite en vainquant les États-Unis 4 à 1 au Championnat du monde de hockey 2022, lundi, à Tampere.

Le pays hôte a amassé trois victoires en autant de sorties jusqu’à maintenant dans ce tournoi. Le Canada, la Suède et la Suisse sont les autres formations invaincues jusqu’à maintenant.

Face aux Pays de l’Oncle Sam, les Finlandais ont bénéficié d’une brillante performance de l’attaquant Sakari Manninen. Le vétéran de 30 ans a touché la cible une fois et fourni deux mentions d’aide pour trois points. Mikko Lehtonen a également fait sa part avec un but et une aide. Mikael Granlund et Valtteri Filppula ont aussi fait mouche chez les favoris de la foule.

Au troisième tiers, dans une cause déjà perdue, Alex Galchenyuk a privé le gardien Jussi Olkinuora d’un blanchissage. Ce dernier a effectué 22 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Strauss Mann a repoussé 21 des 25 tirs de la Finlande.

Une victoire coûteuse pour l’Allemagne

À Helsinki, l’Allemagne a triomphé de la France 3 à 2, mais a perdu les services de leur meilleur attaquant: Tim Stützle.

Le joueur des Sénateurs d’Ottawa semble s’être blessé à la jambe gauche après avoir été frappé par le défenseur Thomas Thiry en première période. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.

C’est une réussite de Leonhard Pföderl en troisième période qui a permis à l’Allemagne de distancer ses rivaux français.

Daniel Fischbuch et Alexander Ehl ont inscrit les autres filets des vainqueurs, tandis que la réplique des perdants est venue des bâtons d’Alexandre Texier et de Hugo Gallet.

Un premier gain pour la Lettonie

Un peu plus tôt en journée à Tampere, la Lettonie a obtenu sa première victoire de la compétition en battant la Norvège au compte de 3 à 2.

Les vainqueurs ont connu leurs meilleurs moments au deuxième tiers, alors que Nikolajs Jelisejevs et Roberts Bukarts ont fait bouger les cordages.

La Norvège a réduit l’écart en troisième période, via une réussite de Max Krogdahl. Elle n’a toutefois pas été capable de déjouer de nouveau le gardien Elvis Merzlikins.

Le représentant des Blue Jackets de Columbus dans la Ligue nationale a repoussé 34 des 36 tirs de ces rivaux. Il a aussi été battu par un lancer de Mats Rosseli Olsen au premier vingt. Également pendant cet engagement, Rodrigo Abols avait ouvert le pointage pour la Lettonie.