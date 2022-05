C’est un départ pour l’Alliance

Nouvelle équipe de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), l’Alliance de Montréal amorce son camp d’entraînement lundi en prévision de la première saison de son histoire.

Les récentes acquisitions de l’organisation, notamment Kemy Ossé, Samuel Cayo, Hernst Laroche, Samuel Chaput et Marc-André Fortin, tout comme l’Américain Sherwood Brown qui a signé un contrat dans les dernières heures, devaient se présenter à l’Auditorium de Verdun.

Brown a évolué en Europe au cours de la plus récente campagne, en Finlande et en Roumanie. Il a totalisé en moyenne par sortie 10,6 points et 4,6 rebonds, tout en réussissant 39,1 % de ses tirs de trois points.

«J’ai très hâte de rencontrer mes coéquipiers, le personnel d’entraîneurs et bien sûr les merveilleux partisans de l’Alliance de Montréal, a-t-il dit dans un communiqué. C’est un immense plaisir de faire partie de cette équipe et je suis très excité de monter sur le terrain, de me mettre au travail et de donner un bon spectacle aux partisans.»

L’entraîneur-chef Vincent Lavandier supervisera le travail de ses ouailles qui disputeront leur première partie le 25 mai en visitant les Honey Badgers de Hamilton. Quatre jours plus tard, le club effectuera ses débuts à domicile face aux Shooting Stars de Scarborough.