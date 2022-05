«C'est phénoménal» - Jason Pominville

Les Pionniers de Lanaudière, représentant les Canadiens de Montréal, ont remporté dimanche le Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec et l'entraîneur-chef Jason Pominville n'en revient toujours pas.

«C'est phénoménal, a dit l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, lundi, en entrevue à JiC. Depuis le jour 1 du camp d'entraînement on parle de ce tournoi. On mettait même des photos dans le vestiaire pour motiver les gars lors de journées plus difficiles.

«C'était déjà incroyable d'avoir réussi à se classer parmi les meilleures équipes au monde... c'est complètement absurde! En plus, d'être une équipe locale, de pouvoir représenter les Canadiens... ç'a été une semaine de rêve pour les garçons et les familles.»

Alexis Joseph est celui qui a inscrit le but gagnant en grande finale, contre les Knights de la République tchèque et Pominville a eu de bons commentaires à son endroit.

«C'était tout un lancer, a admis celui qui a inscrit 293 buts dans la LNH. C'est un joueur d'élite au Québec et il a prouvé qu'il était un joueur d'élite dans le monde entier. Il tire comme un joueur Bantam, même Midget. De le voir en larmes après son but, c'était extraordinaire.»

L'ancien attaquant des Sabres de Buffalo et du Wild Minnesota avoue également qu'il a adoré les derniers mois passés derrière le banc.

«Je trippe d'être sur la glace tous les joueurs avec les kids. Je suis plus sur la glace maintenant que quand je jouais! J'adore ça, j'adore voir l'évolution des joueurs et échanger avec eux. Ç'a été une année vraiment mémorable pour toute la gang.»

