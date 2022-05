Les Oilers dissipent les doutes

Les capacités offensives des Oilers d’Edmonton n’ont jamais été remis en doute, contrairement à leur aptitude à jouer des matchs serrés et défensifs en séries éliminatoires. Ils ont toutefois fait taire plusieurs détracteurs en venant à bout des Kings de Los Angeles en sept matchs au premier tour.

C’est d’ailleurs à l’aide d’une courte victoire de 2 à 0 que Connor McDavid et sa bande ont atteint le deuxième tour pour la seconde fois seulement depuis l’arrivée du prodige en Alberta, en 2015. C’était d’ailleurs la deuxième fois au cours de cette série que le gardien Mike Smith blanchissait ses rivaux californiens, lui qui a bloqué leurs 29 tirs, samedi soir. Il avait aussi été parfait lors du deuxième duel, bloquant les 30 lancers dirigés vers lui.

«Ça fait du bien de gagner de cette façon, a admis McDavid, dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale au terme du match. Il y a toujours des spéculations au sujet de notre jeu défensif. C’est donc un gros moment pour notre groupe de pouvoir lever notre jeu d’un cran et jouer ainsi dans une victoire de 2 à 0 avec [Smith] qui joue très bien et la contribution de tout le monde.»

Les Oilers ont d’ailleurs facilité la tâche à leur homme masqué en bloquant 26 tirs dans le septième match, dont 20 par le groupe de défenseurs.

«Je crois que cette série nous a forcé à grandir, a ajouté l’entraîneur-chef Jay Woodcroft. Nous avons appris beaucoup de choses à notre sujet au cours de ces deux semaines, ainsi que le prix à payer pour connaître du succès à ce temps-ci de l’année.»

McDavid, lui, n’a pas bloqué un seul tir, mais il n’a pas chômé non plus, lui qui a été utilisé pendant 27 min 23 s par Jay Woodcroft. Il a non seulement fait sentir sa présence offensivement, comme lui seul en est capable, en préparant le filet de Cody Ceci, puis en secouant les cordages lui-même au terme d’un gros effort individuel en échec-avant, mais aussi le long des bandes, lui qui a distribué quatre mises en échec. Il a d’ailleurs donné le ton au match en projetant le défenseur Sean Durzi au sol, 22 secondes à peine après la mise au jeu initiale.

McDavid aura finalement arrêté son compteur à 14 points en première ronde, une marque qui n’avait pas été vue en 29 ans.

Les Oilers pourront d’ailleurs connaître l’identité de leur prochain adversaire du confort de leur domicile, eux qui affronteront le vainqueur du duel entre les Flames de Calgary et les Stars de Dallas, tard dimanche soir.