Les deux derniers actes se concluront ce soir

Il ne reste que deux confrontations au programme pour que tombe le rideau sur le premier tour des séries de la LNH et les deux se décideront sur nos ondes et sur TVA Sports direct à compter de 19h, ce soir.

Dans l’Est, les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York vont en découdre dans Manhattan pour le septième duel.

À plus de 3800 kilomètres de la mythique enceinte de la Grosse Pomme, les Flames accueillent les Stars de Dallas au Saddledome de Calgary pour ce cinquième et dernier match no 7 de la ronde initiale des éliminatoires.

Penguins-Rangers, 19h

Imprévisibles et résilientes, ces deux équipes ont tramé l’un des suspenses du premier tour. À quelques heures du dernier acte, une seule question est sur toutes les lèvres : Sidney Crosby y sera-t-il?

Le capitaine des Pens a souffert d’une blessure au haut du corps au cinquième affrontement et il a raté la dernière rencontre, remportée par les visiteurs 5-3 à Pittsburgh.

Mika Zibanejad (quatre points) et Chris Kreider (deux buts) ont montré le chemin aux New-Yorkais en inscrivant quatre des cinq filets des leurs.

Les Penguins ont remporté un seul des trois matchs présentés au MSG, soit le premier.

Kings-Flames, 21h30

Les Flames essaieront d’accomplir ce qu’ont réussi leurs rivaux albertains, samedi, et franchir le deuxième tour sur leur patinoire.

Si les Oilers ont disposé des Kings par jeu blanc, bien malin celui qui peut prédire pareille issue face aux Stars de Dallas.

Dans les câbles, vendredi, ces derniers ont forcé la tenue d’un ultime face-à-face grâce à un gain de 4-2 dans l’autre capitale du cow-boy.

Roope Hintz et Michael Raffl ont amassé deux points de part et d’autre, puis Jake Oettinger a été fumant avec 36 arrêts... tout comme son opposant Jacob Marsktrom.