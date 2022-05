Les Celtics remportent le match ultime

Les Celtics de Boston ont éliminé les champions en titre de la NBA, les Bucks de Milwaukee, en les dominant 107 à 81 lors du septième et ultime match de la série de deuxième ronde opposant les deux formations, dimanche, au TD Garden.

Le club du Massachusetts a été particulièrement efficace avec ses tirs du centre-ville. Les joueurs des Celtics ont en effet réussi 21 tirs de trois points, ce qui représente un record du circuit pour un match numéro sept.

Grant Williams a d’ailleurs égalé un record avec sept tirs du centre-ville réussis pendant un match ultime. Il partage l’exploit avec Stephen Curry et Marcus Morris. L’ailier de 23 ans a été le meilleur pointeur des siens avec une récolte de 27 points. Jayson Tatum n’a pas été en reste, lui qui a amassé 23 points, six rebonds et huit mentions d’assistance.

Dans le camp des Bucks, Giannis Antetokounmpo a été fidèle à lui-même avec 25 points, 20 rebonds et neuf aides. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à récolter 200 points, 100 rebonds et 50 passes décisives dans une même série.

En finale de l’Association de l’Est, les Celtics se mesureront au Heat de Miami. Le premier match de cette série est prévu mardi soir, en Floride.