Dabrowski s’incline en finale à Rome

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos ont baissé pavillon en trois manches de 6-1, 4-6 et 7-10 face à la paire russe composée de Veronika Kudermetova et Anastasia Pavlyuchenkova, en finale du tournoi de Rome, en double féminin, dimanche.

La représentante de l’unifolié et sa coéquipière tentaient de mettre la main sur un deuxième titre d’affilée, elles qui avaient aussi triomphé

Dans le duel du jour, Dabrowski et Olmos, deuxièmes favorites du tournoi, avaient pourtant enlevé les honneurs du premier set aisément, en brisant les Russes à deux reprises, mais ces dernières n’ont jamais levé le drapeau blanc, brisant trois fois leurs adversaires en deuxième manche, pour forcer la tenue d’une manche ultime, disputée sous forme de jeu ultime lors duquel le premier duo à 10 points l’emporte.

Néanmoins, ces récents résultats sur terre battue seront encourageants pour la Canadienne et la Mexicaine en vue du tournoi de Roland-Garros, le seul grand chelem de la saison présenté sur cette surface.