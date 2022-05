À VOIR: Jake Guentzel marque un but inédit

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh, Jake Guentzel a marqué un but tout aussi important que spectaculaire, dimanche soir, face aux Rangers de New York lors du septième et ultime duel de la série.

Le franc-tireur a combiné le soccer ainsi que le baseball afin d’inscrire le deuxième filet des Pens, celui qui faisait 2-1 à l’avantage de la bande à Sidney Crosby.

Guentzel a habilement récupéré la rondelle à l’aide de son pied avant de compléter la séquence en redirigeant le disque au vol avec son bâton derrière Igor Shesterkin.

La scène a nécessité une révision des officiels afin de valider si la rondelle avait bel et bien été touchée plus bas que la hauteur permise.

Voyez ce but spectaculaire dans la vidéo principale ci-dessus.