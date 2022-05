Un doublé pour Mortara?

L'E-Prix de Berlin reprend de plus belle sur nos ondes, cet après-midi, après une course matinale relevée.

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) a gagné la première épreuve de la manche 7 de l’E-Prix Berlin, samedi matin, devançant Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH) et Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ).

Mortara avait tout à faire pour garder un Vergne à l'allure fougueuse et le moment décisif est venu au 37e tour alors que le pilote Venturi est passé sur la défensive au virage 6, attirant Vergne dans un mouvement - le Français plongeant trop profondément et reculant de 1,5 s du meneur.

À partir de là, la victoire était celle de Mortara, même si Vergne a s’est consolé de la deuxième place après s’être élancé quatrième place sur la grille.

Vandoorne a produit l'un des entraînements de la journée pour se remettre d'avoir été relégué au 12e rang à la fin du 12e tour.

Le Belge avait glissé de six places à mi-parcours et semblait être un pari aussi bon que n'importe quel autre pour la victoire de la course.

En fin de compte, il a dû se contenter de la troisième place après un va-et-vient avec Vergne et pendant que le duo de tête se battait, mais cela a suffi pour que le pilote Mercedes-EQ conserve la tête du classement.