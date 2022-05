Trois duels sans lendemain sur nos ondes!

TVA Sports en met plein la vue ce soir avec pas moins de trois matchs numéro 7, qui dessineront le portrait du deuxième tour.

Il restera deux autres ultimes duels à disputer, dimanche, qui complèteront le tableau pour la ronde suivante.

Bruins-Hurricanes, TVA Sports, 16h30

En principe, ce duel devrait favoriser les Hurricanes, puisqu’ils jouent à Raleigh, là où ils ont gagné les deux derniers rendez-vous du tour initial en marquant cinq buts, dont deux pointages identiques de 5-1.

En fait, aucune des deux équipes n’a été vaincue à domicile dans ce face-à-face.

Les Bruins ont le vent dans le dos, forts d’un triomphe de 5 à 2 au sixième match, et l’organisation est habituée aux rendez-vous sans lendemain, puisqu’il s’agira du 29e affrontement numéro 7 de son histoire, un sommet dans la LNH.

Lightning-Maple Leafs, TVA Sports, 19h

Ces deux équipes refusent de mourir, mais seulement l’une des deux passera au tour suivant. Un triomphe et une agonie sont inévitables à l’issue de ce match, qui a offert des moments électrisants à tous les niveaux. C’est l’apogée d’une rivalité printanière de tous les instants.

Champion de la Coupe Stanley en 2020 et 2021, le Lightning a comme objectif de répéter l’exploit pour une troisième année d’affilée.

À l’opposée, les Leafs, eux, ont beaucoup à se faire pardonner auprès de leurs partisans et ils regardent devant, pas derrière.

L’anthologique saga Champa se poursuivra-t-elle? Le traditionnel Choke sera-t-il évité à Toronto? Les jeux sont faits.

Kings-Oilers, TVA Sports, 22h

Enfin, le sort de deux clans de l’Association de l’Ouest sera décidé à Edmonton en fin de soirée.

Connor McDavid et sa bande sont allés chercher une victoire cruciale à Los Angeles, jeudi, dans un gain de 4-2. Ils ont ainsi vengé la défaite dans leur fort, deux jours plus tôt.

Outre McDavid et Leon Draisaitl, le joueur à surveiller chez les favoris de la foule : Evander Kane. Fumant tel un incendie de brousse, le controversé attaquant tire profit d’une moyenne de moins de 19 minutes d’utilisation depuis le match no 2, avec une contribution ahurissante de sept buts et neuf points.

Précisément, l’ailier de 30 ans a amassé tous ses points dans trois matchs où il a noirci la feuille de statistiques autant de fois.