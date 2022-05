Les partisans des Bucks pourront se réunir dans les rues

Malgré trois incidents distincts impliquant des armes à feu dans les rues de Milwaukee, vendredi soir, les amateurs des Bucks pourront de nouveau se réunir dans les rues dimanche pour encourager leurs favoris, qui seront à Boston dans le cadre du match ultime de leur série contre les Celtics de Boston.

Au terme de la défaite de 108 à 95 de la formation du Wisconsin, créant ainsi l’égalité dans la série, des coups de feu ont été entendus tout juste à l’extérieur du «Deer District», un quartier de divertissement aux abords du Fiserv Forum. Quelques instants après, un second incident impliquant une arme à feu est survenu non loin de là. Finalement, une fusillade aurait éclaté entre deux groupes.

Trois personnes ont été blessées dans le premier événement, une dans le second et 17 dans le troisième, mais personne n’aurait subi de blessures possiblement dangereuses pour leur vie. D’ailleurs, 10 personnes ont été interceptées par la police et neuf armes à feu ont été saisies.

«Qu’est-ce qui laisse croire aux gens qu’ils peuvent avoir une fusillade sur une rue publique ou même dans un quartier de divertissement, peu importe si la police est présente ou non?», a mentionné l’assistante au chef de police, Nicole Waldner, dont les propos ont été repris par le réseau ESPN.

«Nous ne pouvons pas avoir ce genre d’événement dans notre ville, ni ailleurs dans notre État, ni ailleurs dans notre pays», a ajouté le maire de Milwaukee Cavalier Johnson.

Des champions face à l'élimination

Malgré tout, Johnson ne compte pas empêcher les amateurs des Bucks de se réunir de nouveau dans le «Deer District» pour visionner le septième duel, eux qui étaient 11000 lors du sixième match, soit la capacité maximale. Il a toutefois imposé un couvre-feu qui sera en place tout au long de la fin de semaine, à 23h, aux gens âgés de 20 ans et moins, en plus d’accroitre la présence policière.

Les Bucks et les Celtics tenteront de rejoindre le Heat de Miami en finale de l’Association de l’Est, dimanche, au TD Garden. La formation de Milwaukee tente d’ailleurs de défendre son titre de champions de la NBA acquis en 2021.