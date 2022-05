Les Jays s’envolent en fin de match

Après plusieurs manches sans histoire, les Blue Jays de Toronto ont explosé en huitième manche avec quelques longues balles et quatre points supplémentaires pour vaincre les Rays de Tampa Bay 5 à 1, samedi soir, devant plus de 15 000 partisans au Tropicana Field.

La seule formation canadienne du baseball majeur a profité de l’arrivée au monticule de Ryan Thompson (1-2) pour prendre les devants de façon convaincante. Ce dernier a accordé quatre points mérités, dont deux circuits à Teoscar Hernandez et Danny Jensen, en une manche.

Lourdes Gurriel fils a aussi contribué à cette poussée offensive avec un simple qui a permis à Santiago Espinal de croiser la plaque.

Les seuls points des deux équipes avaient précédemment été inscrits au premier assaut. Espinal, cette fois à l’aide d’un ballon-sacrifice, avait fait rentrer au banc Vladimir Guerrero fils. Les deux Dominicains ont été les deux seuls Jays en mesure de frapper deux coups sûrs dans cette rencontre.

Hyun-jin Ryu était de retour après s’être remis d’une blessure à l’avant-bras qui l’avait limité à deux départs en avril. Ç’avait été difficile pour le vétéran, qui avait alloué 11 points mérités à l’adversaire en un peu plus de sept manches.

L’artilleur sud-coréen a passé quatre manches et deux tiers sur la butte avant de laisser sa place à Yimi Garcia. Ryu a été surpris par Yandy Diaz, qui a envoyé une balle dans les gradins du champ droit, mais n’a ensuite donné que trois autres frappes en lieu sûr et un but sur balles.

Tim Mayza (2-0), auteur de deux retraits sur des prises en septième manche, a été crédité de la victoire.

Vaincus 5 à 2 vendredi par ces mêmes Rays, les Blue Jays termineront leur série de trois affrontements contre la formation floridienne dimanche après-midi.