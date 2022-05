L’Ontarien Carter Verhaeghe risque d’être beaucoup plus populaire auprès des amateurs de pools de hockey en vue de la saison prochaine.

Pour cause, l’attaquant des Panthers de la Floride a complété le premier tour éliminatoire avec une récolte de 12 points, dont six buts, en six matchs face aux Capitals de Washington.

Mieux encore, il a marqué en prolongation lors des quatrième et sixième parties. Au cinquième match, il a par ailleurs inscrit cinq points, dont le but gagnant, dans une victoire de 5 à 3.

«Ç'a été la série de Carter Verhaeghe et on espère que ça va continuer», a résumé simplement le Québécois Jonathan Huberdeau, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey.

Trois buts gagnants dans trois matchs consécutifs des séries! Faut le faire... Dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey, seul Clark Gillies, avec les Islanders de New York en 1977, a mieux fait avec quatre en quatre.

Âgé de 26 ans, Verhaeghe compte une autre note importante à son dossier : il faisait partie du Lightning de Tampa Bay, en 2020, lors de la conquête de la Coupe Stanley. L’attaquant avait même pris part à trois des six rencontres de la finale disputée face aux Stars de Dallas.

Profondeur chez les Panthers

Dans un certain sens, les performances de Verhaeghe contre les Capitals auront pallié au manque de production de certains coéquipiers, à commencer par Huberdeau, qui a été limité à trois points en six matchs.

«Je sais que je peux en donner plus, mais ça arrive, ce sont les séries, a simplement commenté le Québécois. Ça fait juste prouver la valeur de notre équipe. (...) Ça n'empêche pas que je dois en donner plus et être meilleur avec la rondelle.»

En saison régulière, Huberdeau avait dominé les Panthers avec 115 points en 80 matchs, terminant d’ailleurs au deuxième rang de la LNH, à égalité avec Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary, et derrière seulement Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton (123 points). Concernant Verhaeghe, il a très bien fait, somme toute, avec une récolté de 55 points en 78 matchs durant la récente campagne.

Question d’ajouter à la légende naissante de Verhaeghe, il y a lieu de mentionner que le joueur avait raté l’entraînement matinal des siens, vendredi, en raison d’une mystérieuse blessure.