Mika Zibanejad a marqué ses deux premiers buts des séries, jeudi, et il pourrait bien s’être mis en marche à la suite d’une réaction de son coéquipier, Chris Kreider, au banc.

Après avoir raté une échappée au deuxième vingt, le Suédois a pris la tablette pour revoir le jeu. Son camarade de trio lui a aussitôt retiré des mains, jetant l’appareil au sol avec vigueur.

Les caméras ont permis d’observer un court monologue animé par la suite.

Pour Maxim Lapierre, il s’agit d’un «élément déclencheur qui peut parfois être banal».

«Kreider a dit "c’est assez, là! Concentre-toi sur le match, on n’a pas besoin des tablettes! C'est passé... on ne peut plus régler ton échappée!"», d’imager l’analyste et ancien des Canadiens de Montréal.

«J’ai aimé ça. C’est du leadership.»

Rappelons que les Rangers ont forcé la tenue d’un septième match face aux Penguins dans ce match.

Voyez la séquence ainsi que les commentaires de Maxim Lapierre et de Guillaume Latendresse dans la vidéo, ci-dessus.