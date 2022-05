Boxe: Tammara Thibeault avance aux Mondiaux

La Québécoise Tammara Thibeault poursuit sa route aux Championnats du monde féminins de boxe, à Istanbul, elle qui a remporté son affrontement de deuxième tour du tableau des moins de 75 kg, samedi.

La Montréalaise, cinquième dans cette catégorie aux Jeux olympiques de Tokyo, a eu raison de l’Américaine Naomi Melissa Graham 5-0. Elle accède donc à la ronde des quarts de finale, lundi, contre l’Australienne Caitlin Anne Parker, neuvième à Tokyo l’été dernier.

Thibeault, 25 ans, avait profité d’un laissez-passer en première ronde et elle montait dans l’arène pour une première fois dans la capitale turque. Plus grande et plus jeune que son adversaire âgée de 36 ans, la Québécoise a profité de sa longue portée. Son adversaire forçait pour sa part régulièrement les corps-à-corps.

Aux Mondiaux de 2019, Thibeault était montée sur la troisième marche du podium.