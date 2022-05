Robinson Cano se trouve du boulot

À 39 ans, le Dominicain Robinson Cano intéresse encore certaines équipes du baseball majeur, si bien qu’il a conclu une entente avec les Padres de San Diego, vendredi.

La venue de Cano à San Diego n’est possiblement pas étrangère à la présence dans l’équipe de Fernando Tatis fils, actuellement blessé. Les deux joueurs, qui ont une différence de 16 ans, sont tous deux originaires de San Pedro de Macoris. Or, ils ont joué ensemble, cet hiver en République dominicaine, avec les Estrellas Orientales, sous la gouverne de Fernando Tatis, le père.

Au début du mois de mai, les Mets de New York avaient choisi de libérer Cano même si son contrat était encore valide pour deux ans. En 12 parties cette saison, il a conservé une faible moyenne au bâton de ,195. Cano demeure malgré tout un joueur ayant participé huit fois au match des étoiles et ayant remporté la Série mondiale, en 2009, avec les Yankees de New York.