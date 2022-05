Les Oilers évitent l'élimination

Les Oilers d'Edmonton ont évité l'élimination jeudi soir en l'emportant 4-2 face aux Kings, à Los Angeles.

Le défenseur Tyson Barrie est celui qui a marqué le but gagnant, en troisième période, avec un lancer des poignet précis de l'enclave.

Le capitaine Connor McDavid a levé son jeu d'un cran avec le premier but de l'affrontement et des mentions d'aide sur les buts de Barrie et d'Evander Kane, dans un filet désert. Kane avait marqué aussi plus tôt dans la partie.

Sean Durzi, en avantage numérique, et Carl Grundstrom ont assuré la réplique du côté des perdants.

Le gardien Mike Smith a bien fait dans la victoire avec 30 arrêts, dont un important en fin de match en désavantage numérique. Jonathan Quick a quant à lui stoppé 33 lancers.