Les démons des Maple Leafs prennent de l’âge

Encore une fois, les Maple Leafs de Toronto ont loupé jeudi une chance de remporter une première série éliminatoire depuis le printemps 2004 et ils ne s’exécutent pas samedi, à l’occasion du septième match de leur duel face au Lightning de Tampa Bay, ils vont s’en mordre les doigts longtemps.

Ayant plié l’échine 4 à 3 en prolongation dans le sixième affrontement, les Leafs ont ainsi encaissé un neuvième revers consécutif en étant en position de gagner une série. La disette s’était amorcée lors de la mémorable confrontation de premier tour contre les Bruins de Boston en 2013; à l’époque, l’équipe de la Ville Reine avait notamment échappé la septième rencontre 5 à 4 en temps supplémentaire après avoir eu l’avance 4 à 1 en milieu de troisième période.

Aussi, depuis l’arrivée dans la Ligue nationale de hockey de la vedette Auston Matthews, Toronto a perdu ses huit parties où il avait l’opportunité d’en finir avec ses rivaux. Le tour initial de 2021 demeure bien présent dans les esprits : le Canadien de Montréal a surmonté un retard de 3 à 1 pour éliminer ses opposants, empochant entre autres les matchs 5 et 6 en prolongation.

«Ce qui est fini appartient au passé. On ne peut pas changer cela maintenant. Tout concerne le prochain match et il y aura un objectif, des détails. Il faudra compétitionner pendant 60 minutes ou tout le temps requis. Nous devons tout mettre sur la table et y aller, a dit Matthews au site The Athletic. Nous avons une belle chance sur notre patinoire, dans une septième partie, et nous devrions en être excités.»

Certes, les Leafs espèrent un dénouement bien différent de la dernière fois qu’ils se sont retrouvés à la maison pour une rencontre numéro 7. Face au Tricolore l’an passé, ils avaient perdu 3 à 1. L’auteur du filet gagnant de cette joute, Corey Perry, porte maintenant l’uniforme du Lightning.