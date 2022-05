Il y aura un septième match Penguins-Rangers

Chris Kreider a touché la cible à moins de 90 secondes de la fin de la troisième période, vendredi à Pittsburgh, et les Rangers de New York l’ont emporté 5 à 3 face aux Penguins pour créer l’égalité 3-3 dans cette série et forcer la tenue d'un match ultime.

La rencontre était présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Le gardien des Penguins, Louis Domingue, avait initialement effectué l’arrêt sur le tir de Kreider, mais il a été incapable de garder le contrôle de la rondelle. Celle-ci a lentement flotté jusque dans le filet, le gardien croyant l’avoir en sa possession. Il s’agissait du filet de la victoire.

Remontée

Visiblement impatients de mettre un terme à la série, les Penguins ont rapidement imposé leur rythme en première période. Jeff Carter et Bryan Rust ont tour à tour trompé la vigilance d’Igor Shesterkin en 96 secondes de jeu.

Sentant l’urgence de la situation, les Rangers ont profité de l’entracte pour se calmer. Mika Zibanejad a créé l’égalité quelques instants plus tard avec ses deux premiers filets de la série. Les deux équipes se sont ensuite échangé un but avant la fin du deuxième tiers.

Nommé pour le trophée Vézina, Shesterkin a mainte fois démontré ses qualités de gardien cette année. Il a également prouvé dans cette rencontre qu’il pouvait être une menace offensive en effectuant une longue passe à Zibanejad lors d’une séquence qui a mené au premier but de Kreider.

Shesterkin a été mis à l’épreuve 34 fois, tandis que Domingue a effectué 33 arrêts. En fin de match dans une cage déserte, Andrew Copp a marqué pour une quatrième fois depuis le début des éliminatoires.

En bref

Les Penguins étaient privés de leur capitaine Sidney Crosby, qui est aux prises avec une blessure au haut du corps en raison d’un coup au visage asséné par Jacob Trouba, mercredi. Il avait patiné quelques minutes en matinée.

Mike Sullivan a par ailleurs perdu les services de Brian Boyle en première période. Il est lui aussi blessé. Kasperi Kapanen et Evgeni Malkin ont également été ébranlés au cours de la rencontre.

Le septième match de la série aura lieu dimanche à New York.

Voyez ci-dessous l'entretien d'Alexis Lafrenière avec Renaud Lavoie après la rencontre.