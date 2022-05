Des séries difficiles pour Jesperi Kotkaniemi

La série contre les Bruins de Boston est plutôt ardue pour l’attaquant des Hurricanes de la Caroline Jesperi Kotkaniemi, confiné au centre du quatrième trio.

Touchant environ 6,1 millions $ en 2021-2022 en vertu de l’offre hostile qu’il a acceptée l’été dernier et signataire d’une prolongation de contrat de huit ans en mars, le Finlandais ne fait pas le travail. Évoluant au sein de la même ligne qu’un autre ancien du Canadien de Montréal, Max Domi, il a été incapable d’inscrire son nom sur la feuille de pointage dans les six premiers duels de la confrontation face aux Bruins qui se terminera samedi à Raleigh. Également, «KK» affiche un différentiel de -4.

En fait, le public a davantage remarqué Kotkaniemi pour avoir ébranlé Charlie McAvoy le long de la bande durant le dernier affrontement, jeudi. Par la suite, Brad Marchand lui a fait payer avec un coup de bâton, tard en troisième période, mettant la table pour une rencontre acrimonieuse, samedi.

Pourtant, le joueur d’avant des «Canes» avait obtenu quelques succès en offensive tard en saison régulière, amassant six points en autant de sorties pour conclure le calendrier. Après une absence de cinq matchs reliée à une blessure au bas du corps, il avait entre autres totalisé un but et deux mentions d’aide face aux Devils du New Jersey, le 28 avril.