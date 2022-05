Tirant de l'arrière 2-1 en troisième période, Claude Giroux a d'abord inscrit le but égalisateur, son troisième des séries, sur des aides d'Aaron Ekblad et Carter Verhaeghe.

À peine six minutes plus tard, Giroux remet ça alors qu'il sert une passe parfaite pour Aleksander Barkov qui marque le troisième but des Panthers et mettre ainsi les Capitals en mode survie.

Les Panhers mènent cette séries 3-2.