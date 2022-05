Un terrain de la Fondation Impact de Montréal verra le jour à Laval

La Fondation Impact de Montréal a annoncé jeudi la construction d’un nouveau mini-terrain multisport au parc du Moulin, dans le quartier Saint-François, à Laval.

Il s'agira du quatrième mini-terrain inauguré par cette entité, après ceux du parc Champdoré, dans le quartier montréalais Saint-Michel en 2018, du parc Joe-Beef, dans Pointe-Saint-Charles en 2019, et du parc Paul-André-Potvin, à Shawinigan, en 2021. La construction du terrain a commencé le 6 mai et son inauguration est prévue à la mi-juillet.

«Nous sommes toujours très fiers de redonner à la communauté à travers nos infrastructures de mini-terrains. Ce sont des lieux de rassemblement sécuritaires et sains pour les jeunes et les familles provenant de milieux défavorisés. Avec cette initiative, notre objectif premier est la promotion de l'activité physique et de saines habitudes de vie, a déclaré dans un communiqué Carmie Frassetti Saputo, présidente de la Fondation Impact de Montréal. Nous sommes très reconnaissants envers la Ville de Laval pour leur précieuse collaboration et je suis certaine qu’ensemble nous continuerons d'améliorer l’accès au sport pour les jeunes ainsi que la qualité de vie dans le quartier Saint-François.»

«Ce nouveau mini-terrain synthétique multisport au parc du Moulin, accessible à tous les citoyens, s’ajoute à nos actions pour créer davantage d’espaces sportifs et familiaux sur l’île. [...] C’est exactement le genre d’initiative qui facilite l’accessibilité aux sports et améliore la qualité de vie dans les quartiers», a affirmé le maire de Laval, Stéphane Boyer.

La Fondation Impact de Montréal a l’objectif «d’organiser et de soutenir des activités en vue d’améliorer la qualité de vie d’enfants et de familles provenant de milieux défavorisés».