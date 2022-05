Trophée Conn-Smythe : deux joueurs de l’Avalanche en tête de peloton

Les preneurs aux livres favorisent deux joueurs de l’Avalanche du Colorado, Cale Makar et Nathan MacKinnon, pour mettre la main sur le trophée Conn-Smythe, accordé au joueur le plus utile à son équipe durant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

C’est du moins le constat à faire en consultant les cotes du site Mise-o-jeu +. Jeudi, Makar était le favori à 5,00, tout juste devant MacKinnon (6,00). Les observateurs semblent avoir été convaincus par le coup de balai réussi par les «Avs», qui ont gagné leurs quatre matchs de premier tour contre les Predators de Nashville. La troupe de l’entraîneur-chef Jared Bednar affrontera les Blues de St. Louis ou le Wild du Minnesota en demi-finale de l’Association de l’Ouest.

Makar a amassé trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points jusqu’ici, tandis que son coéquipier en compte six.

Après les deux porte-couleurs du Colorado, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews (10,00) est le mieux perçu par les experts. Il est suivi du gardien des Flames de Calgary Jacob Markstrom (14,00) et des joueurs d’avant des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov, tous deux à 15,00. Évoluant aussi à Denver, Darcy Kuemper (20,00) et Mikko Rantanen (25,00) pourraient rapporter gros s’ils surprennent en décrochant le titre de joueur le plus méritant des séries.