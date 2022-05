Shapovalov se paie Nadal

Après lui avoir joué le tour lors de la Coupe Rogers en 2017 et à Paris-Bercy en 2019, Denis Shapovalov a une fois de plus eu raison de Rafael Nadal. Le Canadien a fait preuve de résilience pour battre le roi de la terre battue en trois manches de 1-6, 7-5 et 6-2 à Rome, jeudi.

Sans rien enlever à l’exploit de l’athlète de 23 ans, Nadal ne semblait pas au sommet de sa forme en fin de rencontre. L’Espagnol titubait en clôture de ce duel qui a duré plus de deux heures et demie, vraisemblablement ennuyé par une blessure au pied.

C’est la première fois que «Rafa» n’accède pas aux quarts de finale du Masters de Rome depuis 2008.

Dans cette rencontre entre gauchers, Shapovalov a excellé au service, réussissant 13 as et remportant 63 % des points lorsqu’il plaçait sa première balle en jeu.

Il a aussi réussi plus de coups gagnants que son adversaire (35 à 18) et commis moins de fautes directes (4 à 7).

En quarts de finale, «Shapo» croisera le fer avec le Norvégien Casper Ruud, tombeur de Jenson Brooksby.