Cette semaine aux «Anti-Pods de la Lutte», Kevin et Pat discutent de plusieurs nouvelles importantes dont la pause et le nouveau contrat allégé de Roman Reigns, la pause aussi de Charlotte Flair et les états financiers de la WWE.

De plus, les deux animateurs discutent de leur périple à Québec, alors que Pat a couvert l’événement de la NSPW au Diamant.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici:

