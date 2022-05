Le «A» pour Josh Anderson

L’attaquant Josh Anderson sera l’un des adjoints du capitaine Thomas Chabot au sein de l’équipe canadienne qui amorcera son parcours au Championnat du monde de hockey, vendredi.

À la veille du match inaugural contre l’Allemagne, Hockey Canada a dévoilé l’identité des joueurs qui arboreront une lettre sur leur chandail. Outre le porte-couleurs du Canadien de Montréal, Pierre-Luc Dubois et Adam Lowry, des Jets de Winnipeg, ainsi que Damon Severson, des Devils du New Jersey, porteront le «A» pour la formation dirigée par l’entraîneur-chef Claude Julien.

«C’est toujours spécial de porter la feuille d’érable et c’est un honneur d’être nommé capitaine pour le Championnat mondial, a déclaré Chabot, défenseur des Sénateurs d’Ottawa, par voie de communiqué. Josh, Pierre-Luc, Adam et Damon démontrent un grand leadership et sont d’excellents joueurs. Je suis content de faire partie du groupe de meneurs avec eux. Toute l’équipe se réjouit de jouer pour le Canada et nous représenterons le pays avec fierté tandis que nous défendrons le titre de la médaille d’or de l’an dernier.»

Le Canada a vaincu les États-Unis 4 à 3 en tirs de barrage, mercredi, dans un duel préparatoire à Helsinki, où il entamera la compétition.